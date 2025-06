Forza Italia: Bugetti valuti se sospendersi incarico durante indagini

Così Lorenzo Santi e Francesco Cappelli, commissari coordinamento provinciale forza Italia Prato.

“Le notizie che emergono dall‘inchiesta della procura su un presunto sistema corruttivo che coinvolge direttamente il sindaco di Prato Ilaria Bugetti lasciano sgomenti, ma impongono prima di tutto rispetto per il lavoro della magistratura e un profondo senso di responsabilità da parte di tutti. Come Forza Italia, riaffermiamo con fermezza la nostra fiducia nello Stato di diritto e nel principio di presunzione d’innocenza. Al tempo stesso, crediamo che, proprio per tutelare le istituzioni, sia doveroso compiere scelte politiche chiare: chi ricopre ruoli apicali dovrebbe valutare la possibilità di sospendersi dall’incarico durante il corso delle indagini, per garantire serenità al dibattito pubblico e trasparenza nell’azione amministrativa”. Così Lorenzo Santi e Francesco Cappelli, commissari coordinamento provinciale forza Italia Prato.

“Da tempo, Forza Italia osserva con preoccupazione alcune dinamiche che caratterizzano la vita amministrativa della città – aggiungono in una nota -: una gestione fortemente centralizzata, che tende a chiudersi su se stessa e a rifiutare il confronto con visioni diverse. L’indagine in corso rappresenta un passaggio delicato che impone a tutti una riflessione più ampia”.

“ Quando un’amministrazione resta al potere in modo continuativo per molti anni -proseguono i due commissari di Forza Italia- , senza alternanza e senza reale apertura, il rischio è che si sviluppino automatismi, relazioni improprie e meccanismi poco trasparenti, che finiscono per allontanare le istituzioni dalla comunità”.

Ieri, durante un’iniziativa per la campagna di tesseramento 2025, “abbiamo condiviso con decine di cittadini un momento di confronto vero, all’insegna dell’ascolto e della partecipazione. Le vicende di queste ore sono state al centro di riflessioni profonde: tra i partecipanti c’è una crescente consapevolezza che Prato meriti un ricambio, una scossa civile e culturale che restituisca dignità alle istituzioni e fiducia nella politica. Forza Italia intende farsi carico di questa domanda di rinnovamento – concludono -, costruendo un progetto serio, aperto e radicato, che metta fine a decenni di gestione chiusa e autoreferenziale”.