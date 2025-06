Prato: pm chiede carcere per imprenditore indagato con sindaca Bugetti

La procura di Firenze ha chiesto l’arresto in carcere per l’imprenditore pratese Riccardo Matteini Bresci, indagato per corruzione nella stessa inchiesta dove è coinvolta la sindaca di Prato Ilaria Bugetti, per la quale invece sono chiesti i domiciliari. Per Matteini Bresci è stato fissato l’interrogatorio davanti al gip il 19 giugno.

La procura di Firenze ipotizza contributi elettorali e voti a Bugetti in cambio di favori per l’imprenditore.

Intanto proseguono gli attestati di stima e di solidarietà nei confronti della sindaco di Prato. “Conosco e apprezzo Ilaria Bugetti per la sua dedizione alla città di Prato e la sua passione nell’impegno politico. Le sono vicino, nel pieno rispetto del lavoro della magistratura e certo che saprà rispondere con chiarezza e trasparenza a quanto sollevato dal procedimento in atto”. E’ quanto dichiara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in merito all’inchiesta che vede indagata la sindaca di Prato Ilaria Bugetti.

“Conosco Ilaria da anni, so della sua integrità e della sua dedizione al servizio pubblico. Ha fatto bene a mettersi immediatamente a disposizione della magistratura, dimostrando ancora una volta il suo rispetto per le istituzioni e la trasparenza che ha sempre contraddistinto il suo operato. Confido nel lavoro della magistratura e sono certo che tutto si chiarirà presto e che Ilaria potrà continuare il suo prezioso lavoro per la città di Prato. Le sono vicino in questo momento con l’affetto e la stima di sempre”. Questo quanto ha dichiarato Marco Furfaro, deputato e membro della segreteria nazionale del Pd, in merito all’inchiesta per corruzione che vede indagata Bugetti.