‘Fohi di San Giovanni’, gli eventi del 24 giugno a Firenze

Firenze, ritornano i ‘Fohi di San Giovanni’, questo 24 giugno infatti, si torna a celebrare in presenza la festa per il patrono della città, San Giovanni Battista, che divenne patrono dopo la completa conversione della città al Cristianesimo. San Giovanni fu scelto per la chiarezza dei suoi insegnamenti e la personalità coraggiosa e battagliera. I primi festeggiamenti per il 24 giugno in onore del Santo iniziarono nel XIII secolo e continuano ancora oggi.

Firenze rende omaggio al Santo patrono attraverso una serie di iniziative organizzate dalla Società San Giovanni Battista, grazie al contributo della Fondazione CR Firenze e con la collaborazione del Comune di Firenze, ma l’evento più atteso è quello dei ‘Fohi di San Giovanni’ una tradizione che dura da oltre novant’anni, lo storico spettacolo pirotecnico inizieranno alle ore 22:00 e saranno della durata di circa cinquanta minuti.

Altro evento cittadino importante che si tiene ogni 24 di giugno, è la Finale del Calcio Storico Fiorentino, quest’anno scendono in campo gli Azzurri di Santa Croce e i Rossi di Santa Maria Novella. Per la partita decisiva il Magnifico Messere sarà il fratello di Davide Astori, Bruno, in ricordo del difensore e capitano viola scomparso quattro anni fa.

Ma altri eventi sono previsti a Firenze nella giornata del 24 di giugno, pubblichiamo di seguito il programma diffuso dal Comune di Firenze.