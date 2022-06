🎧 Calcio Storico: al via il torneo 2022

Azzurri di Santa Croce, campioni in carica, contro Bianchi di Santo Spirito: è questa la sfida che aprirà il torneo 2022 del Calcio Storico.  Leggiadra Madonna sarà Martina Trevisan, la campionessa di tennis che ha raggiunto le semifinali all’ultimo torneo del Grande Slam di Parigi, sui campi del Roland Garros. Ospite d’onore il cittadino onorario di Firenze Gabriel Omar Batistuta. Mentre Magnifico Messere sarà Giancarlo De Sisti, capitano della squadra viola nel secondo scudetto ma, soprattutto, l’allenatore di quella Fiorentina che, esattamente 40 anni fa, contese lo scudetto alla Juventus fino all’ultima giornata.

L’ 11 giugno la partita tra i Rossi di Santa Maria Novella ed i Verdi di San Giovanni. Magnifico Messere sarà Borja Valero, ex campione della Fiorentina.

“Il calcio storico si gioca in maniera leale e secondo le regole” ha dichiarato il presidente Michele Pierguidi. Che ha aggiunti “tutto prosegue nella tradizione. Se riusciamo a mantenere intatta la tradizione del Calcio Storico Fiorentino, giocato dai fiorentini il 17 febbraio 1530, vuol dire che abbiamo lavorato bene. È l’edizione che riparte con il pubblico e che riparte con la presenza di tutti e quattro i colori. Credo che Firenze si aspettasse questo e mi auguro di poter vedere delle belle partite. Ringrazio i presidenti ed i dirigenti dei quattro colori del Calcio Storico Fiorentino, i calcianti che si stanno allenando da mesi, ringrazio i personaggi storici che sfileranno da piazza Santa Maria Novella a piazza Santa Croce, ringrazio Silvia Serafini che ha realizzato il palio ed il paliotto”. Il Palio di Silvia Serafini è il Palio della rinascita, dove viene rappresentata Firenze con la Cupola del Brunelleschi, su cui campeggiano quattro drappelloni con i simboli dei quattro colori e le basiliche. È presente la fenice, simbolo di rinascita, con il motto “post fata resurgam”, ovvero rinasco non tanto dalle mie ceneri, ma rinasco dalle difficoltà e dei momenti difficili. In alto si staglia la colomba della pace”.

Gli ultimi biglietti disponibili per le partite 2022 del Calcio Storico potranno essere acquistati on line a questo link:https://www.ticketone.it/eventseries/calcio-storico-fiorentino-3157717/oppure, oggi presso la sede del Box Office in via delle Vecchie Carceri fino alle 19, Venerdì 10 giugno: dalle 12 alle 19 presso il Teatro Verdi di Firenze (Via Ghibellina, 99) e Sabato 11 giugno: dalle 12 alle 18 sempre presso il Teatro Verdi di Firenze (Via Ghibellina, 99).