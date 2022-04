Calcio storico: semifinali Azzurri-Bianchi e Rossi-Verdi

Calcio storico: sorteggio stamani – come da tradizione nel giorno di Pasqua prima dello Scoppio del carro, in una piazza del Duomo tornata, dopo l’emergenza Covid, a ospitare anche il pubblico per la più antica tradizione fiorentina -, per l’abbinamento delle partite del torneo del Calcio storico fiorentino.

La prima semifinale vedrà in campo Azzurri contro i Bianchi, la seconda Rossi e Verdi. Si giocherà a giugno, con finale il 24 per la festa di San Giovanni.

Per non dimenticare la guerra in Ucraina e come messaggio di solidarietà e di pace, il pallaio del calcio storico stamani aveva con sè un pallone di colore giallo e uno azzurro per

richiamare la bandiera ucraina. L’anno scorso, a causa del Covid, lo Scoppio del carro avvenne in una piazza deserta così come si svolsero poi a porte chiuse le partite del Calcio storico. Nel 2020 invece non si tenne né la tradizionale manifestazione pasquale nè il Calcio

storico.

Riguardo alle date in cui si giocheranno le semifinali il presidente del Calcio storico Michele Pierguidi ha spiegato che una data certa è quella di sabato 11 giugno mentre l’altra, che era fissata per il 12 giugno, essendo quella stati indetti per quella domenica i referendum potrebbe essere cambiata. Si sta valutando, è stato spiegato, se anticipare a venerdì 10 la

prima semifinale.