Focolaio a Sesto Fiorentino, 36 positivi in una Rsa

Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, in una Rsa è stato rilevato un focolaio di 33 casi di anziani ospiti positivi per Coronavirus più tre operatori.

Questo quanto si apprende dalla Ausl Toscana Centro che ha informato il Comune dell’esistenza del focolaio. Nella stessa struttura si erano verificati già nei giorni scorsi alcuni casi di positività al Covid.

Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione, attuando i protocolli sanitari e tutti gli interventi necessari, anche a supporto della gestione della struttura.

In una sua nota il Comune di Sesto Fiorentino riferisce che complessivamente in questa fase sono 82 i positivi sul proprio territorio comunale. Il Comune “attraverso l’Assessorato alle Politiche sociali, è costantemente in contatto con la direzione sanitaria della struttura e con la ASL per seguire l’evolversi di una situazione di grande delicatezza”.