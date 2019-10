Florence Rivers Festival, due giorni di eventi sui fiumi fiorentini

🔈Firenze, un fine settimana all’insegna dei fiumi fiorentini da vivere. È Florence Rivers Festival, la due giorni di eventi che sabato 5 e domenica 6 ottobre animerà le sponde di Arno, Mugnone, Terzolle, Mensola, Greve ed Ema mettendo al centro la vivibilità dei fiumi e il volontariato ambientale.

Questa seconda edizione del Florence Rivers Festival è incentrata sul tema del volontariato ambientale e della sostenibilità: la prima iniziativa in programma sarà sabato mattina con gli studenti del liceo Da Vinci e poi per tutto il giorno, quartiere per quartiere, corso d’acqua per corso d’acqua il Florence Rivers Festival sarà l’occasione per dare il proprio contributo nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti, con passeggiate e pulizie speciali in collaborazione con Angeli del Bello, Virtus Rifredi, associazione Trekking Italia, associazione Verde e cani.

Sabato 5 e domenica 6 appuntamenti con volontariato ambientale, dragon boat, gare e gite sui navicelli. Pic-nic finale al parco dell’Anconella.

In programma anche visite agli impianti di Publiacqua a Villamagna e Mantignano e le gite sui navicelli con i renaioli, passando sotto il Ponte Vecchio; sul lato sportivo non mancheranno gli appuntamenti con le due società di canottieri fiorentine, tra prove e pulizie a bordo canoa, discesa di massa sull’Arno e gare amatoriali e federali di Dragon Boat.

Per finire, pranzo della domenica con pic-nic in riva d’Arno al parco dell’Anconella, insieme all’associazione Cambiamusica Firenze. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito; il programma completo con la mappa e il calendario degli appuntamenti è disponibile su www.florenceriversfestival.it. I partecipanti sono invitati a condividere foto ed esperienze utilizzando l’hashtag #FRF2019

L’iniziativa, ideata e promossa da Comune di Firenze e Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, è stata presentata oggi in Palazzo Vecchio dall’assessora all’Ambiente Cecilia Del Re, dall’assessora alla Partecipazione e cittadinanza attiva Alessia Bettini, dal presidente del Consorzio Marco Bottino e dai presidenti dei Quartieri.

Gimmy Tranquillo ha intervistato il presidente Bottino e l’assessora Bettini: