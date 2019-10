Riaprono sportelli consulenza problematiche condominiali

🔈Firenze, dopo il successo dei mesi di sperimentazione prima dell’estate, riaprono, nelle sedi dei quartieri, gli sportelli di consulenza per le problematiche condominiali.

Lo sportello consulenza per le problematiche condominiali è aperto tutti i mercoledì nei cinque quartieri. Qui il cittadino trova un esperto che, gratuitamente, può dargli una mano nell’esame del proprio rendiconto condominiale, ma anche rispondere a quesiti e problemi concreti di vita condominiale, fornire interpretazioni normative, valutare preventivi e contabilità lavori, dare una consulenza contrattuale locativa e informazioni sui diritti-doveri che legano al proprio inquilino o proprietario.

Lo sportello, a disposizione dei cittadini, è tenuto da Amministratori condominiali, patrimoniali e da Revisori contabili condominiali associati a Confartamministratori.

“Ringraziamo il Comune per questa possibilità di contribuire a informare i cittadini su quelli che sono gli aspetti importanti della vita comune di tutti i giorni. Come Confartamministratori – spiega il presidente Alessandro Ferrari – siamo lieti di porre al servizio dell’Amministrazione e della cittadinanza la nostra competenza in materia, con la costituzione di un gruppo di lavoro formato da professionisti di provata esperienza che consentiranno di dare informazioni aggiornate e accurate sulle varie problematiche. La vita condominiale può essere fonte di conflittualità, anche per la scarsa conoscenza delle normative che la regolano. Per questo, con il contributo del Comune, abbiamo voluto attivare questo servizio di consulenza”.

“Come Confartigianato siamo molto felici della sottoscrizione di questo accordo nato all’interno del nostro progetto QArt, avvicinare il mondo dell’artigianato al mondo dei quartieri, far sì che le distanze tra imprese e istituzioni vengano ridotte – aggiunge Alessandro Sorani presidente di Confartigianato Firenze –. Riuscire ad avere uno sportello con un amministratore di condominio che consiglia i cittadini riteniamo sia un grande risultato. Ricordiamo che Confartamministratori nasce all’interno di Confartigianato Imprese Firenze e ad oggi è un’associazione di livello nazionale”.

Gimmy Tranquillo ha intervistato Assessore ai quartieri Alessandro Martini, presidenti dei Quartieri, Alessandro Ferrari presidente di Confartamministratori: