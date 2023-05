Flame Parade, “Cannibal Dreams”. Disco della settimana.

Cannibal Dreams è il nuovo album dei Flame Parade. Scoperti e lanciati dall’edizione 2014 del Rock Contest, giungono al terzo album con la sofisticata e futuribile produzione di Matilde Davoli.

Un viaggio nella testa di chi sogna a occhi aperti, in una continua lotta tra il surreale e la concretezza. Un percorso raccontato dai Flame Parade in 10 tracce dall’atmosfera onirica, liquida e dilatata, attraverso sonorità dream-pop e shoegaze, tra ricordi sbiaditi, speranze e desideri, promesse.

Grazie anche alla collaborazione con la cantautrice, producer e sound engineer Matilde Davoli, le narrazioni eteree e sognanti dei lavori precedenti della band evolvono in questo album verso nuovi percorsi artistici. Quello che prende vita è un prodotto legato all’identità della band ma profondamente influenzato dalle nuove sperimentazioni. Il primo singolo estratto, “One of These Days I’ll Steal Your Heart”, esprime alla perfezione il nuovo universo ricercato dei Flame Parade, segnando con fermezza una nuova naturale evoluzione della band toscana.

Il disco è stato anticipato da due singoli, One of These Days I’ll Steal Your Heart, “il momento della vita in cui ci si accorge di essere attratti e innamorati di qualcuno, dei pensieri che iniziano a disegnare forme e carattere e si fantastica su una relazione che, di fatto, ancora non esiste ma che diventa perfetta così come la si sogna e immagina” e Ballad of the Ghost, “Il racconto di due fantasmi che rimangono intrappolati nel loop di una relazione vissuta anche dopo la morte” brano con la partecipazione di Roberto Dell’Era (Dellera/Afterhours), il cui sound di basso e la particolare voce arricchiscono la ballata di profondità e psichedelia, facendola virare verso un dream-pop cinematico vagamente sci-fi.

Registrato, mixato e masterizzato da Matilde Davoli al Sudestudio di Guagnano (LE), Cannibal Dreams esce per Materiali Sonori. E’ il nostro “Disco della settimana”

FLAME PARADE – BIO

La storia dei Flame Parade ha inizio nel 2012 in un antico casale toscano, dove la band dà forma alle prime sperimentazioni e affina il suo background folk, raggiungendo un sound ricercato e contemporaneo Esordiscono sui palchi del Rock Contest di Controradio giungendo in semifinale nell’edizione 2014 (foto). Nel 2015 pubblica il primo EP, “Berlin” (Materiali Sonori), seguito nel 2016 dall’LP “A New Home” (Materiali Sonori) prodotto da Alberto Mariotti.

I primi lavori vengono accolti molto bene dal pubblico e dalla critica e permettono alla band di esibirsi su oltre 100 palchi tra Italia ed Europa. Nel 2020 tornano con un nuovo album dal titolo “Cosmic Gathering” (Materiali Sonori). Un disco che perfeziona le atmosfere new folk che appartengono al background della band, andando a mescolarsi a sonorità pop di respiro internazionale, guardando a band come Arcade Fire, Foxygen, Kevin Morby, Devendra Banhart, Fleet Foxes. L’inizio del tour italiano ed europeo, già programmato, riceve una brusca frenata a causa della pandemia, ma la band riesce comunque a salire sul palco di alcuni festival estivi, condividendolo con artisti come Zen Circus, La Rappresentante Di Lista, Lucio Corsi, Giovanni Truppi. Nell’autunno 2021 produce un nuovo EP intitolato “Echoes”; oltre all’inedito singolo “River”, il disco include tre nuovi arrangiamenti dei singoli di “Cosmic Gathering”, che danno origine ad una suite dalle atmosfere e dai tempi dilatati, in cui tastiere, archi e chitarre respirano tra vibrazioni post-rock e dream pop. L’esperienza maturata durante la produzione di “Echoes” segna particolarmente la band, che tra il 2021 e il 2022 inizia a scrivere nuova musica. Le narrazioni eteree e sognanti dei precedenti lavori accompagnano i Flame Parade verso nuovi percorsi artistici: la band decide di affidare la produzione artistica della nuova musica alla cantautrice, producer e sound engineer Matilde Davoli. Quello che prende vita al Sudestudio di Lecce (Múm, Beirut, Calibro 35, ecc) è un prodotto legato all’identità della band ma profondamente influenzato dalle nuove sperimentazioni. Il primo singolo “One of These Days I’ll Steal Your Heart” (2023) esprime alla perfezione il nuovo universo ricercato dei Flame Parade attraverso sonorità eteree dream pop e shoegaze dal sapore internazionale, segnando con fermezza una nuova naturale evoluzione della band toscana.