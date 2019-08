Firenzuola, sacerdote indagato per violenza sessuale

Don Emanuele Dondoli, 58 anni, che nel paese in provincia di Firenze guida le parrocchie di San Lorenzo a Pietramala e San Michele a Montalbano, è stato accusato di violenza sessuale aggravata dopo gli abusi effettuati su una ragazza, che si era rivolta a lui in un momento di fragiltà.

La violenza ha avuto inizio nel Marzo 2018 quando la ragazza ha chiesto alla parrocchia conforto “a seguito di una fase di grande fragilità, disorientamento, e confusione personale”, scrive il pm Benedetta Foti, e, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la giovane sarebbe stata convinta di essere posseduta dal demonio.

Alla giovane il parroco avrebbe consigliato delle “benedizioni risolutive per il malessere”: per questo pretesto l’avrebbe fatta spogliare e invitata a sdraiarsi su un lettino situato in sagrestia; a seguito le avrebbe praticato dei massaggi con un unguento che l’uomo (come si legge dalle carte) definiva “benedetto”, per poi finire obbligandola a subire e compiere atti sessuali. Tutto questo è andato avanti fino a Giugno del 2018, quando la ragazza si è confidata con i familiari e ha sporto denuncia alla polizia.

Dagli scritti della procura si legge che la donna è affetta da “disturbo dipendente di personalità”, aggravato da “una sintomatologia ansiosa e depressiva”; condizione che, per l’accusa, la rende incapace di intendere e volere e anche di potersi sottrarre dagli abusi subiti.

Un altro elemento a favore della tesi degli abusi è stato trovato durante una perquisizione, eseguita dalla squadra mobile della questura di Firenze, avvenuta nella parrocchia dove gli agenti avrebbero trovato nel cellulare di don Dondoli delle foto scattate, da quest’ultimo, durante i ripetuti rapporti avvenuti con la giovane, che testimonierebbero le violenze.

Scavando nel passato del sacerdote di Firenzuola emergono ulteriori ombre: esso è stato parrocchiano della Regina della pace, la chiesa di Novoli emersa alle cronache per gli abusi sessuali perpetrati dal 1973 ai primi anni ’90 dal suo parroco don Lelio Cantini (morto nel 2012), denunciato solo nel 2007 da alcune vittime che all’epoca dei fatti erano minorenni. Cantini, che finì per essere ridotto allo stato laicale dal Papa nel 2008, fu condannato in precedenza dalla stessa Diocesi, che si limitò a trasferirlo in un altra parrocchia, per “delittuosi abusi sessuali” e per “falso misticismo e controllo e dominio delle coscienze”. Dalla Regina della pace uscirono in quegli anni molti giovani avviati al sacerdozio, alcuni dei quali, in seguito, raccontarono di essere stati “condizionati”. L’inchiesta si concluse nel 2011 con un’archiviazione per assenza di querela, o di prescrizione, per i reati di “abusi sessuali aggravati”.