Controradio Streaming
Gio 20 Nov 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaFirenze, Violenza contro le donne: verso il 25 Novembre, tanti appuntamenti...
ToscanaCronacaDiritti

Firenze, Violenza contro le donne: verso il 25 Novembre, tanti appuntamenti per dire mai più

By Domenico Guarino
Firenze

A città di Firenze torna a dire no alla violenza e lo fa con una serie di di appuntamenti che porteranno al 25 novembre prossimo, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Dalla passeggiata al “minuto di rumore”, tante  le iniziative.

Il 22 novembre il Comune  di Firenze promuove una passeggiata a partecipazione libera, in collaborazione con i cinque Quartieri: si tratta di un invito a camminare insieme, per manifestare solidarietà alle vittime e ai loro familiari. I percorsi sono diversi ma tutti confluiscono in piazza della Signoria, dove è previsto l’arrivo alle ore 12 e dove è organizzato un flashmob da parte dell’associazione ‘100donnevestitedirosso‘.

In mattinata sarà inaugurata una panchina rossa in piazza Indipendenza alla presenza della sindaca di Firenze Sara Funaro e dell’assessora alle pari opportunità Benedetta Albanese.

Il 25 novembre, dalle 11 alle 13, spazio al flash mob promosso da Qn e dal titolo ‘Un minuto di rumore. Tra le iniziative di Firenze, alle 13.30, ai giardini di Campo di Marte saranno protagonisti gli alunni dell’istituto comprensivo Compagni-Carducci che, insieme all’educativa di strada, mostreranno, alla presenza dell’assessora Albanese il loro messaggio per ricordare tutte le donne vittime di questi crimini con l’installazione ‘Scusate, il rumore ci sta ammazzando’.

Sempre il 25 novembre le porte storiche della città e il David saranno illuminati di rosso.
“Le iniziative che abbiamo promosso in questi giorni sono parte di un percorso condiviso che mira a prevenire, a sostenere chi subisce violenza e a costruire una cultura fondata sul rispetto, sull’uguaglianza e sulla libertà delle donne”, dichiara Albanese.

Articolo precedente
Deleghe assessori Toscana, Dika: nessun ritardo, le comunicheremo dopo ok programma,’
Articolo successivo
Toscana: Consiglio approva programma Giani-bis

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30943Cronaca18557Politica4157Cultura & Spettacolo3833Diritti2614Sanità2532

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI