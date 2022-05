Firenze: vandalizzata nella notte la Casa del Popolo di San Bartolo a Cintoia

Condanna e al tempo stesso vicinanza e solidarietà alla presidente, ai soci e a tutti i volontari del Circolo Arci di San Bartolo a Cintoia sono state espresse da Serena Spinelli, assessora regionale con delega al terzo settore, in seguito all’atto vandalico che la notte scorsa ha devastato porte, interni e attrezzature del Circolo fiorentino.

“I circoli sono luoghi di socialità, cultura, solidarietà e coesione delle nostre comunità, e rappresentano un punto di riferimento importante specie in periodi di difficoltà per le famiglie come quello che stiamo vivendo. Il gesto è particolarmente odioso proprio perché colpisce chi ogni giorno si mette al servizio della comunità e del quartiere. Ho piena fiducia che le forze dell’ordine riusciranno in breve tempo a individuare i responsabili”.