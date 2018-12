Firenze, uccisa in ostello: disposto perizia su marito

La procura di Firenze avrebbe disposto una perizia medico legale sul 30enne arrestato con l’accusa di aver ucciso la moglie al culmine di una lite, il 24 novembre scorso in un ostello a Firenze.

Lo scopo dell’esame, secondo quanto appreso, sarebbe quello di individuare eventuali ferite inferte dalla vittima sul corpo dell’uomo prima di essere uccisa, in maniera tale da ricostruire in modo più esatto la dinamica dell’aggressione, che al momento non sarebbe ancora chiara. Il 30enne infatti, dopo aver confessato l’omicidio nell’immediatezza dei fatti, si è avvalso della facoltà di non rispondere sia davanti al pm titolare dell’inchiesta, Sandro Cutrignelli, che in carcere davanti al gip.

Sempre in base a quanto emerso, accertamenti sono stati disposti anche sul cellulare sequestrato all’uomo. Al momento gli investigatori starebbero cercando anche ulteriori conferme anche della sua identità, attraverso l’interpol. Arrivati in Italia pochi giorni dopo il fatto, i genitori della vittima, assisti dall’avvocato Federico Bagattini, avrebbero dichiarato di non sapere che la figlia fosse sposata con lui.