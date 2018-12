Scandicci: 47enne muore cadendo da bici

Un ciclista di 47 anni è morto questo pomeriggio in un incidente avvenuto in via Canto delle Gracchie, sulle colline di Scandicci (Firenze).

Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, l’uomo stava percorrendo la strada in discesa nei pressi di Scandicci, quando avrebbe perso il controllo della bici per cause in corso di accertamento.



La caduta è stata fatale per l’uomo che è morto sul colpo. Sul posto anche i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.