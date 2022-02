Firenze: trovato uomo gravemente ferito in strada. Ipotesi pestaggio

Firenze – Un uomo di 35 anni è stato trovato privo dei coscienza e gravemente ferito ieri mattina all’alba nel capoluogo toscano, in via Michetti nella zona dell’Isolotto . Alcune ipotesi su cosa possa essere successo, dal pestaggio ad una caduta mentre cercava di arrampicarsi su un palazzo.

Non è chiaro ancora, cosa sia successo ad un uomo di 35 anni che la scorsa mattina è stato trovato in strada, a Firenze, gravemente ferito. La prima ipotesi che è stata fatta è quella di un pestaggio, di cui l’uomo sarebbe vittima.

L’altra ipotesi è quella di una caduta dall’alto mentre cercava di arrampicarsi su un palazzo. L’uomo è stato trovato, infatti, nella zona dell’Isolotto, vicino all’abitazione della sua ex fidanzata.

Sono in corso le indagini della polizia che sono alla ricerca di indizi e testimoni che possano rendere noto quanto accaduto. Secondo quanto appreso, per adesso, l’ipotesi principale resta comunque quella del pestaggio. L’uomo, italiano, è ricoverato all’ospedale fiorentino di Careggi in pericolo di vita, con diverse fratture, sul cranio e in altre parti del corpo.