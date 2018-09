Firenze: traffico ok nel primo giorno di scuola

Aprono le scuole, a Firenze c’era il timore che si venisse a creare traffico e congestioni ingestibili soprattuto a causa del cambio di vaibilità a causa tramvia e lavori di ristrutturazione del manto stradale, situazione sotto controllo.

In Toscana oggi si sono aperte le scuole, a Firenze c’era il timore del traffico a causa della viabilità che è cambiata in seguito alla realizzazione della nuova linea della tramvia e degli svariati lavori di ristrutturazione del manto stradale.

“Io è dalle 7.30 che sono qui in Dalmazia a vedere un pochino come funziona tutta l’intersezione anche se avremo delle modifiche già da questa sera su alcune viabilità e mercoledì sull’impianto semaforico”, afferma l’assessore alla viabilità Stefano Giorgetti, “Direi che da quando sono qui la situazione va abbastanza bene, non ci sono particolari code”.

Per l’inizio dell’anno scolastico riaprono anche Via della Colonna e Via Nicolini, anche se c’è necessità di lavori per la pavimentazione in pietra non ci sono disagi evidenti per gli istituti scolastici.

L’assessore ha lanciato un appello per l’utilizzo dei mezzi pubblici e per l’ottimizzazione dei privati: non usare una macchina a testa ma cercare di portare più bambini sullo stesso mezzo in modo da diminuire il più possibile le congestioni.

“La Tramvia è regolarissima, passa ogni quattro minuti, è un servizio innovativo da sfruttare per fare anche piccoli tratti”, continua l’assessore “vedo che è utilizzata, capiamo anche tutto quello che succederà nel prossimo periodo di assestamento, bisogna vedere con le modifiche che andremo a fare la prossima settimana quali sono i benefici”.