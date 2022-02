Firenze, torna in presenza ‘Danzainfiera’: dal 25 al 27 febbraio

Torna alla Fortezza da Basso, dopo un anno di stop imposto dalla pandemia, Danzainfiera 2022, evento in programma dal 25 al 27 febbraio con audizioni internazionali, stage, convegni e casting. ‘Re-dance your life’, si spiega in una nota, è lo slogan scelto per celebrare questa ripartenza e “per non fermarsi più”.

Tra le iniziative alla Fortezza da Basso, numerosi audizioni con ospiti internazionali: dall’America arriveranno in cerca di giovani talenti i direttori Thelma Louise di Joffrey ballet school, Tracy Inman di The Ailey school, Davis Robertson di New York dance project e Antonio Fini di Fini dance New York. In programma anche numerosi stage con un focus sulle tecniche della danza: per la prima volta a Danzainfiera il Trinity laban conservatoire of music and dance di Londra presenta uno stage di tecnica ‘Release’.

Non mancheranno poi momenti di formazione e approfondimento dedicati ai docenti, con un master sulla tecnica didattica modern contemporary, le presentazioni di nuovi metodi di approccio quali la Danzatricità che sviluppa il benessere attraverso il gioco, la ritmica dalcroze o metodo Jaques-Dalcroze che consente di avvicinarsi alla musica in modo creativo. Sempre rivolti agli operatori del settore, si terranno due convegni promossi dall’associazione di tutela e rappresentanza del mondo della danza: ‘Le scuole di danza verso il futuro’ e ‘La qualifica professionale dell’insegnante di danza’.

Tra gli eventi il concorso internazionale ‘Expression’, che giunge alla 17esima edizione; ‘Musical: il concorso’ che festeggia il suo decimo anno; competizione ‘Fiori all’occhiello Ballare Viaggiando’, il giro del mondo in danza dedicato alle danze folk e ‘Contemporary on Stage’, la vetrina aperta a giovani compagnie, ensemble e coreografi emergenti con lo scopo di offrire opportunità lavorative incentrata sul repertorio del musical di tutte le epoche.