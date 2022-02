Italcanditi: c’è l’interesse di Prada per la fabbrica di marron glacè

La fabbrica Italcanditi di Marradi, destinata alla delocalizzazione potrebbe trovare nuova speranza dalla famosa casa di moda che sembra molto interessata ad acquisirla. In alternativa, Fabrizio Bertelli, patron e amministratore delegato del marchio, sarebbe pronto a costruire una fabbrica ex novo in un altro terreno.

Come riportato dal quotidiano La Nazione, la Italcanditi di Marradi avrebbe suscitato un forte interesse nei confronti della casa di moda Prada. Una buona notizia per le operarie in presidio da mesi.

Un sopralluoogo da parte di Bertelli è stato fatto e c’è stato un tavolo anche con Giani, Nardella e il sindaco di Marradi Triberti. Un salvataggio per Italacanditi e le sue operaie il cui destino sembrava segnato con la delocalizzazione a Bergamo. Il predisente della Regione Regione si è detto molto soddisfatto e, come riporta anche La Nazione, l’interessamento dell’imprenditore aretino Bertelli è un’ottima notizia, “il marron galcè prodotto a Marradi è un prodotto del Made in Tuscany: se un nome così importante sul mercato globale accende i riflettori sull’azienda mugellana non ci può essere di meglio”.

Il piano di Fabrizio Bertelli non si ferma qui. Per l’imprenditore aretino l’alternativa, nel caso non ci fosse la possibilità di arrivare alla fumata bianca, sarebbe quella di realizzare uno stabilimento sempre a Marradi.

Il marron glacè è un prodotto di grande valore e Bertelli ha tutte le intenzioni di valorizzarlo, anche e soprattutto, nel mercato estero come Giappone e Corea. Soddisfazione che arriva anche dai sindacati i quali hanno accolto con piacere l’interesse per lo stabilimento e i suoi operai.

Intanto, gli stessi sindacati portano avanti la trattativa con Italcanditi per mantenere per tutto il 2022 la produzione, mantenendo inalterato il livello occupazionale.