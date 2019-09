Firenze Suona Contemporanea presenta “The Guided Tour Of The Exhibition For Soprano And Handbag”

Firenze Suona Contemporanea 2019 presenta “The Guided Tour Of The Exhibition For Soprano And Handbag” di William Kentridge. Mercoledì 25 settembre opera per soprano, video, scultura e la voce dello stesso Kentridge, interpretata dalla magistrale e storica collaboratrice, Joanna Dudley (2 spettacoli, ore 20,30 e ore 22). Tepidarium del Roster a Firenze

Nel 2016 William Kentridge ha sviluppato The Guided Tour of the Exhibition for Soprano and Handbag, una coproduzione tra il Foreign Affairs Festival di Berlino e Martin-Gropius-Bau, dove è stato presentato in anteprima. L’opera è stata eseguita in numerose gallerie d’arte, musei e teatri tra cui la Whitechapel Gallery di Londra, la Print Room (Coronet Theater) di Londra, la Fondation Louis Vuitton di Parigi e il Muziekgebouw di Amsterdam.

I tour nei musei mirano ad avvicinare lo spettatore all’opera d’arte. D’altra parte, qualsiasi testo che spieghi un’opera d’arte, la posiziona automaticamente nel passato, la mantiene silenziosa, la immobilizza. Con questo lavoro fra concerto e installazione – sviluppato dalla collaborazione tra William Kentridge e la soprano Joanna Dudley – l’artista lavora contro la museizzazione dell’opera d’arte. L’artista sudafricano, è stato appena insignito del prestigioso Praemium Imperiale 2019 per la pittura, premio che gli sarà consegnato il 16 ottobre al Meiji Kinenkan di Tokyo, alla presenza del Principe Hitachi, zio dell’Imperatore del Giappone.

FIRENZE SUONA CONTEMPORANEA2019

Il Giardino Monocromatico. Direzione artistica: Andrea Cavallari

William KENTRIDGE e Joanna DUDLEY

The Guided Tour Of The Exhibition For Soprano And Handbag

TEPIDARIUIM ROSTER

Giardino dell’Orticoltura

Via Bolognese 17A Firenze

Ingresso €10

[email protected] INFO