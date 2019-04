Firenze, studentessa Usa denunciò violenza, 12/4 incidente probatorio

Il pm vuole interrogarla prima che torni negli Usa.

E’ stato fissato per il 12 aprile prossimo l’incidente probatorio nel corso del quale sarà interrogata la studentessa Usa che ha denunciato di essere stata violentata la notte tra il 6 e il 7 aprile in un locale di Firenze. La richiesta di incidente probatorio era stata avanzata al gip dal pm Beatrice Giunti, tenendo conto dell’urgenza di sentire la giovane prima del suo ritorno negli Stati Uniti, previsto per il 17 aprile.

Secondo quanto appreso, al momento le indagini sull’episodio, svolte dalla squadra mobile di Firenze, non avrebbero permesso di trovare riscontri al suo racconto.