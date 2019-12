“Firenze Sogna! – Itinerari Musicali 1976 – 1983” l’intervista!

Materiali Sonori e Spittle Records hanno ristampato il rarissimo doppio vinile “Firenze Sogna! – Itinerari Musicali 1976-1983”, compilazione realizzata da Ernesto De Pascale, Bruno casini e Giampiero Bigazzi nel 1993, dedicata alla scena musicale fiorentina. Ascolta l’intervista di Davide Agazzi a Giampiero Bigazzi

ASCOLTA:

Tracklist:

Disco 1 A

01.Sensations’s Fix – Music Is Painting In The Hair

02.Insieme – Picchia e Ripicchia

03.Bella Band – Mattutina

04.Intervista ad Antonio Aiazzi

05.Litfiba – Anniversary

Disco 1 B

01.Diaframma – Illusione Ottica

02.Intervista a Federico Fiumani

03.Cafè Caracas – Tintarella di Luna

04.Alcool – Situation

05.Mugnion’s Rock – Deborah

06.Mr. Blues – Caledonia

Disco 2 A

01.Intervista a Ernesto De Pascale

02.Lightshine – Let’s Get Four Funky Steps

03.Naif Orchestra – Fratelli Italiani

04.RINF – Was Besonders

05.Alexander Robotnick – Problemes D’Amour

06.Neon – Information of Death

Disco 2 B

01.Intervista a Maurizio Dami

02.Avida – La Bustina

03.Collettivo Victor Jara – Pazzum Pazzia

04.Neem – L’Italia che Vola

05.Magazzini Criminali – Tijuana, Frontiera a Nord-Est

06.Zeit – Una Danza Infinita

– 2LP – SPITTLE98 –

< in loving memory of ERNESTO DE PASCALE >