Firenze si prepara in vista del Tour de France. Nardella: “Felici di questo ulteriore passo”

Tanti gli eventi in programma a Firenze per il ‘Grand Depart’ del Tour de France, l’atto è stato approvato oggi dal sindaco Dario Nardella.

“Siamo molto felici di questo ulteriore passo, la Città metropolitana è a bordo in tutto e per tutto ed oggi votiamo la delibera del protocollo con gli altri enti pubblici promotori, in questo modo il Tour de France sarà davvero una realtà. Vogliamo organizzare tutta una serie di eventi che ci faranno avvicinare alla data di giugno dell’anno prossimo, una data storica. Il Tour de France vede coinvolta la Città metropolitana di Firenze anche perché non tocca solo il capoluogo ma tanti altri Comuni dell’area metropolitana”. A dirlo è stato il sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella, riferendosi alla delibera di accordo di collaborazione tra l’entre e le Regioni Emilia Romagna e Piemonte per il ‘Grand Depart’ del Tour de France.

L’atto di delibera è stato approvato oggi. Così Nardella ha detto che “Siamo al lavoro anche per organizzare eventi nei Comuni del territorio che non sono interessati dal passaggio dei ciclisti ma che comunque sono collegati perché l’impatto di promozione del territorio metropolitana per il Tour de France è impressionante.”

“Va tenuto conto che – ha aggiunto il Sindaco – solo a livello di contatti media il Tour de France è il terzo evento sportivo più seguito al mondo con un miliardo e mezzo di spettatori, quindi utilizzeremo nel miglior modo possibile come Città metropolitana la pubblicità che il Tour de France porterà ai Comuni dell’area metropolitana, non tanto per il capoluogo perché di turisti Firenze ne ha già molti, ma visto che il Tour de France porterà un valore aggiunto in termini di visitatori che sarà impensabile e straordinario, noi vogliamo che questo valore aggiunto vada tutto ai Comuni dei territori metropolitani che magari hanno più difficoltà ad attrarre il turismo rispetto a Firenze dove invece arriva in maniera naturale ed automatico”.