Firenze si ferma: sciopero generale e corteo dei sindacati di base

Venerdì 30 ottobre Usb, Cub, Cobas e altre sigle contro guerra, riarmo e carovita. Stop a scuola, sanità, porti e aeroporti, in piazza anche gli studenti delle scuole occupate. Dirette su Controradio dalle nove del mattino.

Una “grande mozione di sfiducia” verso il governo Meloni e verso una classe politica che non avrebbe dato risposte al peggioramento delle condizioni di vita: così Paolo Kutufà, del coordinamento nazionale Usb, definisce lo sciopero generale di venerdì 30 ottobre. A Firenze l’appuntamento è alle 10 in piazza Bambine e Bambini di Beslan, di fronte alla Fortezza da Basso, dove partirà il corteo guidato dall’Unione sindacale di base. Il percorso: Usb vuole raggiungere “i luoghi delle istituzioni, nazionali e locali”. Lo sciopero di ventiquattro ore riguarda tutte le categorie, pubbliche e private, trasporti compresi. Al centro ci sono il carovita, la perdita di potere d’acquisto di salari e pensioni, la precarietà e la contrarietà al riarmo, con la richiesta di dirottare le risorse su scuola, sanità, stipendi e pensioni. Tra le rivendicazioni, lo stop all’innalzamento dell’età pensionabile, la fine della militarizzazione di scuola, università e ricerca, la regolarizzazione di tutti i lavoratori stranieri e la difesa del diritto di sciopero contro i limiti della legge 146 del 1990. La data non è casuale: nello stesso giorno scioperano i lavoratori di oltre cento porti in diciassette Paesi, contro il traffico di armi. Il ministro Salvini ha precettato i trasporti. Un ordine per i sindacati di base illegittimo e sbagliato, al quale si dichiara disobbediente. La commissione di garanzia ha escluso bus, treni e trasporto marittimo ma il sindacato Usb va avanti e invita a scioperare ugualmente. Sono attese migliaia di persone. Diretta di Controradio dalle 09:00 e per tutta la mattina con i nostri inviati dal corteo fiorentino.