Firenze, sgomberata area Covercianino: occupata dal 2006

E’ stato eseguito stamani a Firenze lo sgombero dell’area di Covercianino, in via della Torre, occupata abusivamente dal 2006. Lo riferisce la prefettura. L’intervento è stato effettuato dalle forze di polizia con il coordinamento del questore. “Un risultato atteso e importante” ha detto l’assessora Benedetta Albanese.

“L’area – si spiega – verrà restituita alla piena disponibilità dell’Agenzia del Demanio per un intervento di rifunzionalizzazione e destinazione a pubblica utilità”. Lo sgombero, “la cui esecuzione è stata condivisa in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è anche il risultato degli incontri svolti nel Quartiere 2, nell’ambito dei tavoli di legalità e dei tavoli di osservazione, dove il Comune di Firenze aveva portato all’attenzione del Prefetto le problematiche di ordine e sicurezza pubblica derivanti dall’arbitraria occupazione della zona”.

Secondo l’assessore alla sicurezza urbana di Palazzo Vecchio Benedetta Albanese si tratta di “un risultato atteso e importante per il quartiere lo sgombero dell’area di Covercianino. Un’operazione che conferma ancora una volta l’impegno di tutte le istituzioni sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e il ripristino della legalità”.

“Intervenire su questa situazione – ha aggiunto Albanese – era infatti una richiesta emersa con forza negli incontri svolti nel quartiere 2, nell’ambito dei tavoli di legalità e tavoli di osservazione. E questo è un aspetto che ci fa essere ancora più soddisfatti per quanto accaduto stamattina. I tavoli della legalità ci permettono di avere il polso della situazione sul territorio, mantenendo un legame ben saldo con la comunità e un dialogo costruttivo; i complementari tavoli di osservazione sono il luogo di confronto con Prefettura e forze dell’ordine, fondamentale per approfondire i problemi e arrivare alle soluzioni”.

“Grazie davvero a Prefettura, Questura e tutte le forze di Polizia – ha concluso Albanese – che ci hanno consentito di raggiungere questo obiettivo, con loro c’è una collaborazione proficua che vogliamo assolutamente portare avanti. Il lavoro di squadra è fondamentale per affrontare le problematiche inerenti la sicurezza dei cittadini”.