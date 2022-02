Firenze, scattano controlli Green pass in negozi e uffici

Firenze, nel centro del capoluogo toscano sono scattati i controlli nei negozi e negli uffici per i quali da oggi è entrato in vigore l’obbligo di Green pass base.

Tra i luoghi dove viene richiesto il green pass anche le sedi degli uffici di Poste Italiane, nelle quali il certificato verde è controllato all’ingresso tramite il totem che emette il numero di chiamata per il cliente. Alcuni negozi di abbigliamento del centro di Firenze, stanno facendo da stamattina controlli a campione sulle persone all’intero dei locali, mentre altri esercizi commerciali hanno deciso di chiedere il Green pass a tutti coloro che entrano in negozio per evitare eventuali sanzioni.

“Noi lo chiediamo a tutti perché altrimenti se fanno un controllo e c’è in negozio qualcuno non in regola la multa la prendiamo noi – spiega un dipendente di un punto vendita di una catena di abbigliamento – quindi è stato deciso di fare così. Per il momento comunque non abbiamo avuto problemi, sono tutti disponibili e collaborativi”.

Numerosi i negozi e i bar che avvisano i clienti delle nuove regole con cartelli esposti all’ingresso, mentre alcuni esercizi, tra farmacie ed erboristerie, ricordano, invece, ai loro clienti che nel loro caso non c’è obbligo di certificato verde.