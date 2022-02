“Bosnia Express” alla Compagnia dal 2 febbraio

“Bosnia Express” il nuovo documentario del regista fiorentino Massimo D’Orzi arriva in sala. Il racconto di una terra martoriata dal conflitto bellico, della sua grande vitalità ritrovata e bellezza Mercoledì 2 febbraio, ore 21.00, cinema La Compagnia, alla presenza del regista

Dopo il suo primo documentario, dedicato al popolo Rom di Bosnia Erzegovina, ‘Adisa o la storia dei mille anni’, e il successo di “Sàmara”, il suo primo lungometraggio di finzione, il regista fiorentino Massimo D’Orzi ha realizzato, nel 2020 il documentario “Bosnia Express”. Ispirato al libro omonimo di Luca Leone il film arriva in sala alla Compagnia dal 2 febbraio. Il film che racconta storie, luoghi, voci, tragedie e rinascite di terre che hanno visto e vissuto uno dei più recenti scontri armati del nostro continente e, allo stesso tempo, della loro rinascita.

Nel film, un treno attraversa lento il cuore della Bosnia Erzegovina: Sarajevo, Tuzla, Srebrenica, Konjic, Mostar. Le diversità sono molteplici in questa zona e la tensione qui ha un potenziale distruttivo. Fortunatamente non sempre, talvolta può avere una forza creativa e rigenerativa. Al centro del film ci sono le donne, le prime vittime dei conflitti, che qui, invece, diventano l’emblema della vitalità di questo territorio, con le sue espressioni artistiche, le sue musiche, canti, danze, teatro e fotogrammi cinematografici. E sono immagini che toccano il cuore, “perché la vera immagine di una guerra, quella che più ferisce, non è la morte, ma la vita”. Bosnia Express ce lo conferma appieno, quando vediamo i volti magnifici di donne unite in un coro presso la stazione di Tuzla, giovani ballerine classiche, gruppi punk-rock che cantano un’indipendenza su paesaggi meravigliosi che la storia ha voluto far crollare. Il film indaga sulle cause del conflitto e mostra che la vitalità di questi luoghi non smette di brillare e di esprimere un’infinita bellezza.

Il film resterà in programma a La Compagnia fino al 7 febbraio. Biglietti: intero € 6, ridotto € 5 Tutte le info sul sito www.cinemalacomapgnia.it