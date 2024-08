Torna la festa di San Lorenzo, a Firenze cocomero a volontà

Torna a Firenze la tradizionale festa di San Lorenzo, in programma il 10 agosto: come sempre per celebrare il co-patrono della città ci saranno cocomero a volontà (2 tonnellate), pasta al ragù, yogurt e panna.

La festa è organizzata dal Centro commerciale naturale, con agli operatori del Mercato Centrale, con la collaborazione anche delle due associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio. Come da tradizione sarà anche consegnato il Leone d’oro realizzato dalla bottega artigiana di Paolo Penko: quest’anno andrà ad Andreina Mancini dell’antica pasticceria Sieni. “Questa festa non è solo un omaggio alla storia di questa città – ha affermato il presidente del Ccn di San Lorenzo Riccardo Bartoloni -. E’ un momento di coesione, collaborazione di tutta la comunità”.

Per il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano “questa festa è un modo per restituire alla città un po’ di quanto ci regala ogni giorno e per esprimere l’orgoglio di chi, come noi, ha la fortuna di vivere questo quartiere così ricco di sfumature e differenze e dove nessuno è straniero”.

Il presidente del Consorzio Mercato Centrale Massimo Manetti ha sottolineato che “la festa è storia e identità. Storia e identità che il nostro mercato, uno spazio di relazione aperto a tutta la città e naturalmente al nostro quartiere, continuerà a portare avanti”. Secondo il presidente Confesercenti Città di Firenze Santino Cannamela si tratta di una “tradizione consolidata”. “La festa di San Lorenzo è bellissima, è una tradizione che vogliamo tutelare e valorizzare ogni anno”, ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini.