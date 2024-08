Balneari: Versilia divisa, solo Camaiore sciopera compatto

Balneari divisi in Versilia alla vigilia dello sciopero nazionale di domani, 9 agosto, proclamato dai sindacati di categoria Sib Confcommercio e Fib Confesercenti con la chiusura simbolica degli ombrelloni per le prime due ore della mattina.

Solo a Lido di Camaiore (Lucca) saranno in molti ad aprire le ombre alle 9.30 anziché alle 7.30, ma a Viareggio, invece, la base dei balneari è contraria alla protesta e non aderirà, lo conferma il presidente Tommaso Magnani. “In questo caso non siamo d’accordo, benché pronti a farne altre se necessario, perché la nostra associazione è sempre stata negli anni sempre in prima linea. Quello che sollecitiamo è che venga fatta chiarezza perché ci stiamo avvicinando alla scadenza del 31 dicembre 2024”. Nel resto della Versilia, fra gli stabilimenti di Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, prevale più il no che il sì sullo sciopero di domani.

Dunque, solo il litorale di Lido di Camaiore si mostra più compatto a protestare contro il governo. Il presidente dei balneari del Lido, Marco Daddio, sottolinea che “ovviamente se un cliente intende aprire il suo ombrellone lo può fare liberamente. Sarà garantita ovviamente la sorveglianza con il bagnino in spiaggia. Non ce l’abbiamo con il governo, ma questo è un modo per sollecitare una regolamentazione su tutta la questione che ci riguarda”.

Lo sciopero sarà replicato il 19 e il 29 agosto Domani in ogni caso saranno presenti i bagnini per garantire la sorveglianza. C’è apprensione fra i gestori, il tempo scorre e la scadenza delle concessioni demaniali resta fissata al 31 dicembre. Intanto i Comuni della costa versiliese e apuana hanno, almeno formalmente, avviato le procedure per potersi avvalere della proroga tecnica prevista dalla legge Draghi, benché siano state impugnate al Tar dal Garante per la Concorrenza. Ma a settembre o ottobre – con o senza indicazioni dal governo – dovranno entrare nel vivo le procedure per la messa all’asta delle concessioni.