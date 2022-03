Firenze, S.M.Novella Firenze: al via lavori per rifacimento pensilina, proseguiranno fino a settembre

Sono iniziati oggi i lavori per il recupero della pensilina nella stazione di Firenze Santa Maria Novella, a cura di Grandi Stazioni Rail, società del Gruppo Fs Italiane.

La Soprintendenza, spiega una nota, dopo aver verificato le lavorazioni svolte negli ultimi mesi nel cosiddetto campo prova della pensilina, ha dato parere positivo nel proseguire le attività di smontaggio dei controsoffitti pesanti e dei lucernari in vetro mattone. Da oggi queste attività interesseranno l’intera pensilina lato via Valfonda e si svolgeranno su due turni giornalieri, per limitare l’impatto acustico e garantire ai viaggiatori una migliore fruizione della stazione. Sempre in accordo con la Soprintendenza, le lavorazioni a Santa Maria Novella proseguiranno con il risanamento delle strutture portanti, il rifacimento della controsoffittatura e la posa del rivestimento musivo e dei lucernari in vetro mattone. L’ultimazione degli interventi resta confermata, come previsto, nel prossimo mese di settembre.

Per il vicesindaco di Firenze Alessia Bettini è “una svolta importante nei lavori per la pensilina alla stazione Santa Maria Novella che finalmente possono concretizzarsi come avevamo auspicato”. Bettini sottolinea di aver “seguito di persone negli ultimi mesi l’evoluzione di questi lavori, confrontandomi direttamente con i vertici di Grandi Stazioni Rail. Abbiamo fatto numerosi sopralluoghi in cui mi sono stati riferiti anche tutta una serie di altri interventi di restauro e riqualificazione svolti in stazione e ci siamo confrontati più volte con tutti i soggetti che operano nell’area, a partire dai nostri tecnici, per lavorare tutti in sinergia”. “Continueremo a monitorare l’andamento dei lavori e a mantenere l’interlocuzione e il dialogo con Grandi Stazioni Rail – conclude -. Com’è evidente, teniamo moltissimo alla stazione Santa Maria Novella, porta d’ingresso della città e snodo ferroviario cruciale per il Paese”.