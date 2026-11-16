Firenze Rocks 2027 svela gli headliners: Foo Fighters, Placebo, Queens of The Stone Age, Faith No More

Firenze Rocks svela tutti gli headliner dell’edizione 2027, in programma il 25, 26 e 27 giugno alla Visarno Arena di Firenze. Tre giornate dedicate al rock internazionale, con una lineup che riunisce alcuni dei protagonisti più influenti della scena mondiale. A guidare il cartellone saranno Foo Fighters, Evanescence, Placebo e Faith No More, affiancati da Queens of the Stone Age e Fat Dog.

Ad aprire il festival venerdì 25 giugno saranno i Foo Fighters, tra le band più amate e influenti del rock internazionale, che arriveranno a Firenze Rocks nell’ambito del Take Cover Tour 2027, una nuova, imponente serie di concerti che attraverserà Europa e Regno Unito fra l’estate e l’autunno 2027. La nuova tournée segue il successo del Take Cover Stadium Tour 2026, la cui parte nordamericana si è appena conclusa dopo aver visto la band esibirsi davanti al pubblico più numeroso della propria carriera in città come Toronto, Chicago, Philadelphia e Washington DC, con «tre ore di rock sfrenato e celebrazione», come raccontato dal New York Times. La band è attualmente impegnata in un’imponente serie di concerti tra Australia e Nuova Zelanda, dove l’esibizione di Sydney è stata elogiata dal Sydney Morning Herald per la sua «energia e intensità allo stato puro». Anche nel 2027 Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear, Rami Jaffee e Ilan Rubinsaranno protagonisti di elettrizzanti maratone rock di tre ore, tra grandi classici, brani meno conosciuti del repertorio e sorprese. La band inaugurerà l’edizione 2027 di Firenze Rocks il 25 giugno, segnando un attesissimo ritorno sul palco dopo l’indimenticabile live del 2018.

Ad accompagnare i Foo Fighters nella prima giornata del festival ci saranno anche i Queens of the Stone Age, la band guidata da Josh Homme, dal sound inconfondibile caratterizzato da riff ipnotici, ritmi incalzanti, influenze psichedeliche e sonorità stoner rock. A completare la lineup di venerdì saranno i Fat Dog, tra le realtà più originali della nuova scena britannica. Con il loro esplosivo mix di post-punk, elettronica, techno e suggestioni rave, la band londinese si è fatta conoscere per concerti imprevedibili e ad altissima intensità, portando sul palco tutta l’energia del proprio universo musicale.

Sabato 26 giugno sarà la volta degli Evanescence, la band statunitense guidata dalla voce magnetica di Amy Lee, capace di conquistare il pubblico internazionale con una miscela inconfondibile di rock, metal, atmosfere gotiche e suggestioni sinfoniche. I

A chiudere l’edizione domenica 27 giugno saranno i Placebo e i Faith No More.

I Faith No Morehanno contribuito a rivoluzionare il rock alternativo tra gli anni Ottanta e Novanta, abbattendo le barriere tra metal, funk, punk, hip hop e sperimentazione. Guidati dalla voce e dalla straordinaria versatilità di Mike Patton, i Faith No More hanno dato vita a un linguaggio musicale difficilmente classificabile, influenzando profondamente la scena rock delle generazioni successive. Album come The Real Thing e Angel Dust, insieme a brani iconici come Epic e Easy, li hanno consacrati tra le formazioni più innovative e anticonvenzionali del panorama internazionale. Il loro arrivo a Firenze Rocks aggiunge un altro nome fondamentale alla lineup di un’edizione che riunisce alcune delle voci più rappresentative della storia del rock.

Nuovi artisti e ulteriori dettagli sul programma saranno annunciati prossimamente.

La vendita generale partirà alle ore 10:00 di venerdì 20 novembre su www.firenzerocks.it e sull’app ufficiale del festival.