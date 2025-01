Firenze: Renzi pronto a lanciare il suono nuovo partito

L’occasione sono i cinquant’anni di Matteo Renzi. Il contenitore è cambiato, non più la Leopolda ma le Cartiere Carrara e l’annuncio per creare appeal è alla Renzi: “lancerò anche un po’ di idee folli – ha detto. D’altronde se non c’è follia non sono io”. La follia riguarda un’Italia Viva 4.0, un nuovo soggetto politico che rappresenta un vecchio sogno dell’ex Sindaco di Firenze. Il Terzo Polo, la Casa dei moderati, l’ala centrista del centro sinistra disponibile al campo largo da una posizione più netta e definita. Una necessità, viste le recenti fuoriuscite di alcuni dirigenti del partito. Ma anche quella voglia di mettere insieme chi non riconosce nel progetto di Elly Schlein né è disponibile a cambiare campo. Finora la cosa non è stata esattamente premiata dagli elettori, ma Renzi ci prova ancora. Parla di riscossa, di una nuova energia che superi quella che ha chiamato la “fase zen” del suo partito. Dunque che campo largo sia, dal Pd al M5s, fino all’Alleanza Verdi Sinistra. L’ala moderata per vincere le elezioni insieme a Pd, contro il non schierarsi di Carlo Calenda, disponibile a smussare le polemiche con Conte. Una mossa audace, in un’epoca di polarizzazione delle posizioni politiche, che trova il consenso del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che – in vista di un suo secondo mandato – dice: “Io perseguo solo il modello del campo largo che va dai moderati di Italia viva fino ai Cinque Stelle. Un’alleanza che appunto ha già dato i suoi frutti in Emilia-Romagna e in Umbria”. Nel frattempo per sabato è già stato annunciato il tutto esaurito mentre la settimana dopo, il 18 gennaio si incontreranno a Milano i cattolici del Pd capitanati da Romano Prodi. L’anno politico è iniziato e in controtendenza, sembra proprio che lo stia facendo all’insegna del centro.