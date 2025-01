Auto colpita precipita da viadotto FiPiLi, muore conducente 38enne

Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori, un camion che procedeva in senso opposto avrebbe perso parte del pesante carico, abbattendosi sul guardrail della mezzeria che ha divelto, quindi avrebbe colpito e impattato l’auto della vittima facendola finire fuori strada. L’auto è caduta nel vuoto per una decina di metri nel fiume sottostante.

Intervento tuttora in corso per un incidente stradale da parte dei vigili del fuoco di Livorno iniziato alle ore 07:17 di questa mattina. Una autovettura è finita in un corso d’acqua nei pressi della rampa di uscita della SGC FI-PI-LI zona Stagno (Collesalvetti-LI). Il conducente deceduto veniva estratto dal personale VF e affidato ai sanitari del 118. Sul posto di estrema difficoltà operativa e di difficile raggiungimento stanno operando n° 2 squadre VF, l’Autogru, personale Sommozzatore da Livorno e Firenze. In corso di accertamento le cause del sinistro. L’uomo aveva 38 anni e secondo una prima ricostruzione dei soccorritori, un camion che procedeva in senso opposto avrebbe perso parte del pesante carico, abbattendosi sul guardrail della mezzeria che ha divelto, quindi avrebbe colpito e impattato l’auto della vittima, che stava transitando in quel momento, facendolo finire fuori strada. L’auto è caduta nel vuoto per una decina di metri cappottandosi nel fiume sottostante. Per il 38enne purtroppo non è stato possibile salvarlo. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze del 118 e polizia stradale.