Anziana trovata morta in un torrente nel Fiorentino

Il cadavere di un’anziana donna è stato rinvenuto ieri pomeriggio in un piccolo torrente a Vallina, nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze).

Sul posto oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri, allertati dal 118 e dai vigili del fuoco, quest’ultimi impegnati nel recupero della salma della donna.

In corso gli accertamenti per chiarire le cause del decesso della donna, che avrebbe 90 anni. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di una caduta accidentale. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.