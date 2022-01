Firenze: protesta contro misure Green Pass davanti al Palagiustizia

Firenze – Non si fermano le proteste dei no Green Pass anche nel capoluogo toscano. Questa mattina una protesta, davanti al Palagiustizia per manifestare contro la gestione del Covid. Un’iniziativa che ha coinvolto diverse città italiane.

Erano qualche decina di persone stamani al Palazzo di Giustizia di Firenze per manifestare contro la gestione del Covid: l’iniziativa, che coinvolge diverse città in Italia, ha visto protagonista il coordinamento ‘No Green pass‘ Firenze che ha presentato anche alcune denunce contro il premier Mario Draghi dove i loro legali ipotizzano reati di violenza privata e tentata estorsione, nonché violazione dei princìpi della Costituzione e degli accordi europei. Tra i cartelli esposti ‘Siamo arrivati al reato di opinione: no Green pass’. La protesta si è svolta in modo pacifico senza problemi di ordine pubblico e mantenendo il distanziamento previsto dalla normativa.

“Dal diritto al lavoro, all’ uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, dal divieto di imporre trattamenti sanitari, alla diffusione di notizie false in merito ai rischi corsi eventualmente dai non vaccinati: il Governo Draghi ha calpestato il dettato della nostra Costituzione, per questo siamo a fianco dei cittadini che domani sottoscriveranno gli esposti, confidando che la magistratura faccia il proprio dovere, ovvero quello di verificare se i reati contestati siano stati effettivamente commessi o meno” a dirlo è Massimo Orlandini, coordinatore provinciale di Ancora Italia Firenze.