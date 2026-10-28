Controradio Streaming
Mer 28 Ott 2026
HomeToscanaCronacaFirenze, proseguono le indagini sull'operaio morto nel cantiere dell'Alta velocità
ToscanaCronaca

Firenze, proseguono le indagini sull’operaio morto nel cantiere dell’Alta velocità

Raffaele Palumbo
By Raffaele Palumbo
Vedute del Cantiere alta velocità durante la visita di Matteo Salvini Ministro per le infrastutture e dei Trasporti al cantiere del Passante AV/AC Firenze nuova Stazione AV di Firenze Firenze 03 Luglio 2026 ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI
Logo Controradio
www.controradio.it
Firenze, proseguono le indagini sull'operaio morto nel cantiere dell'Alta velocità
Loading
/

Proseguono le indagini della Procura fiorentina sulla morte dell’operaio di 31 anni lo scorso 15 ottobre nel cantiere dell’Alta velocità di Rifredi. L’ipotesi riguarda una trave non ancorata. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo sopralluogo sul cantiere.

La tragedia sarebbe stata causata dal mancato ancoraggio di una gigantesca trave in metallo, finita addosso all’operaio in seguito a un movimento improvviso. La trave posizionata sul rimorchio del camion sarebbe stata appoggiata sul fianco e non ancorata. Un movimento brusco, la caduta, lo schiacciamento dell’operaio. Così dunque l’ipotesi investigativa della Procura di Firenze per spiegare la morte di Ayoub Abourabil, gruista di 31 anni di origini marocchine e dipendente del Consorzio Florentia, deceduto all’interno del cantiere dell’Alta Velocità di Rifredi, Firenze, lo scorso 15 di ottobre. La Procura della Repubblica di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, coordinato dal pubblico ministero Alessandro Moffa. Al momento l’inchiesta è a carico di ignoti, mentre le risultanze autoptiche iniziali confermano che il decesso è sopraggiunto per schiacciamento. È stato inoltre nominato un consulente tecnico con il compito di ricostruire con precisione scientifica ogni fase dell’infortunio. Nei prossimi giorni gli inquirenti compiranno un altro sopralluogo nel cantiere Foster e raccoglieranno la testimonianza dei due cugini di Ayoub, unici testimoni oculari dell’incidente mortale. Nessuna telecamera ha infatti ripresto quella zona del cantiere. L’obiettivo è ricostruire ed individuare le responsabilità, le gerarchie, la suddivisione dei compiti. Chi doveva vigilare sulle fasi di carico del camion? E chi doveva mettere in sicurezza la trave? A queste domande cercherà di rispondere l’inchiesta della Procura.

Abbiamo parlato di

ToscanaNewslineFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del FuocoStato bradoComune di PisaArma dei CarabinieriComune di LivornoSalt Peanutsaltri-podcastLivornoCecilia Del ReMatteo RenziLucille djRound MidnightEike SchmidtCgilGallerie degli UffiziPdRockville

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976)
Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze Tel 055.73.99910 P. IVA 03353190485
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Controradio @ 2017-22