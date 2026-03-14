Controradio Streaming
Sab 14 Mar 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaFirenze: professore sospeso per relazione con alunna
ToscanaCronaca

Firenze: professore sospeso per relazione con alunna

By Domenico Guarino
relazione
RAGAZZI DAVANTI ALLA TV RAGAZZO RAGAZZE RAGAZZA ADOLESCENTI ADOLESCENTE TELEVISIONE TELEVISORE GENERATE AI IA

Il docente insegnerebbe in uno dei più grandi istituti superiori dell’area fiorentina. La relazione tra la studentessa, sedicenne, e l’uomo  sarebbe emersa nei giorni scorsi durante una gita scolastica. Lo riporta La Nazione.

La relazione  sarebbe venuta alla luce dopo a causa del fatto che la madre della ragazza avrebbe scoperto sul cellulare  della ragazza messaggi e video che documenterebbero il rapporto tra la studentessa e il professore.  Da lì la segnalazione che ha fatto emergere la vicenda e che avrebbe portato a una prima verifica interna.

La ricostruzione dei fatti, tuttavia, è ancora in corso e molti passaggi restano da chiarire. Contattato dal giornale, il dirigente scolastico non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla vicenda, non confermando né smentendo la sospensione del suo collaboratore. “Una questione delicatissima – ha detto al telefono quando La Nazione lo ha interpellato – dai contorni ancora tutti da delineare. Non possiamo che mantenere il massimo riserbo a tutela della ragazza in attesa che termini l’istruttoria a chiarimento della vicenda”.

Il docente, secondo quanto appreso, riporta ancora il quotidiano, non sarebbe attualmente in servizio e risulterebbe sospeso dall’attività didattica. Non è chiaro al momento se si tratti di un provvedimento disciplinare interno a causa dlela scoperta della ‘relazione’  o di una misura temporanea adottata in attesa di accertamenti più approfonditi.

 

Articolo precedente
Rintracciata a Firenze la donna scomparsa a Foggia: era fuggita dalla ‘strada’
Articolo successivo
“Mettiamo il razzismo in fuorigioco”, iniziativa della Città Metropolitana di Firenze il 16 e 21 marzo sullo sport

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31386Cronaca18921Politica4241Cultura & Spettacolo3849Diritti2650Sanità2545

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI