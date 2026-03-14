Firenze: professore sospeso per relazione con alunna

Il docente insegnerebbe in uno dei più grandi istituti superiori dell’area fiorentina. La relazione tra la studentessa, sedicenne, e l’uomo sarebbe emersa nei giorni scorsi durante una gita scolastica. Lo riporta La Nazione.

La relazione sarebbe venuta alla luce dopo a causa del fatto che la madre della ragazza avrebbe scoperto sul cellulare della ragazza messaggi e video che documenterebbero il rapporto tra la studentessa e il professore. Da lì la segnalazione che ha fatto emergere la vicenda e che avrebbe portato a una prima verifica interna.

La ricostruzione dei fatti, tuttavia, è ancora in corso e molti passaggi restano da chiarire. Contattato dal giornale, il dirigente scolastico non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla vicenda, non confermando né smentendo la sospensione del suo collaboratore. “Una questione delicatissima – ha detto al telefono quando La Nazione lo ha interpellato – dai contorni ancora tutti da delineare. Non possiamo che mantenere il massimo riserbo a tutela della ragazza in attesa che termini l’istruttoria a chiarimento della vicenda”.

Il docente, secondo quanto appreso, riporta ancora il quotidiano, non sarebbe attualmente in servizio e risulterebbe sospeso dall’attività didattica. Non è chiaro al momento se si tratti di un provvedimento disciplinare interno a causa dlela scoperta della ‘relazione’ o di una misura temporanea adottata in attesa di accertamenti più approfonditi.