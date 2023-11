Firenze, presentata la Lista ‘Centro’, correrà alle amministrative del 2024

La lista emana dal movimento Centro, fondato da Fabrizio Manfredini, direttore generale dell’emittente televisiva Italia7: correrà da sola e non si alleerà col centrosinistra – vede come presidente onorario l’imprenditore, già vicepresidente della Fiorentina, Niccolò Pontello mentre il presidente è Francesco Samà.

Una nuova realtà che nasce dal mondo civico, dell’impresa, della cultura, delle professioni e dello sport: si presenta così il movimento ‘Centro’. Pontello ha citato Giorgio La Pira come modello e “miglior sindaco di Firenze”. Il programma del movimento è diviso in 16 categorie, tra cui piano casa, sicurezza e legalità, attenzione al centro storico, mobilità e servizio pubblico. Sulla casa l’obiettivo è “potenziare l’attuale piano casa previsto dal Comune, attraverso la costruzione , manutenzione e ristrutturazione di alloggi di edilizia pubblica ed hosting sociale”. “Abbiamo dato vita a questo movimento nel 2021, vogliamo rivolgerci alla città e dialogare con chi come noi la vive e la vuole rendere migliore – ha affermato Pontello – Con il fondatore Fabrizio Manfredini e gli altri componenti del movimento, abbiamo realizzato un programma articolato su molti temi per noi importanti per il futuro di Firenze. Siamo cittadini e non siamo legati o iscritti a nessun partito, solo a quello di Firenze. Siamo autonomi e per le elezioni amministrative presenteremo la nostra lista con il nostro candidato a sindaco. L’ obiettivo è essere rappresentati in Consiglio comunale”.

Manfredini ha spiegato che il movimento rappresenta “56 diverse categorie merceologiche del mondo economico e delle professioni” e ha annunciato per il 10 dicembre un evento, forse in piazza della Signoria, “se ci daranno le autorizzazioni”. Tra i componenti del movimento, oltre all’avvocato Francesco Samà, il segretario Simone Menicucci, lo sportivo Donato Quinto, l’artista Andrea Buscemi, l’ex calciatore Alberto Di Chiara. Il movimento non è in alcun modo collegabile a quello esistente a Palazzo Vecchio, dove figurano Ubaldo Bocci e Emanuele Cocollini.

“Ho accolto con piacere questo invito, apprezzo il fatto che il movimento nasca dai cittadini – ha dichiarato il sindaco Dario Nardella parlando della lista Centro – Credo che il civismo sia molto importante per Firenze e in generale per la politica perché porta energia nuova, fresca, della società civile accanto ai partiti. Ho accolto con positività e gioia l’iniziativa di Giovanni Fittante e penso che anche questa di Fabrizio Manfredini sia un altro segno di vivacità culturale e politica che c’è nella nostra città”. Nardella stamani ha partecipato all’ufficializzazione della candidatura alle comunali 2024 del movimento Centro, fondato da Fabrizio Manfredini e che vede come presidente onorario l’imprenditore ed vice presidente della Fiorentina Niccolò Pontello. “Credo che il centrosinistra debba dialogare con queste forze civiche – ha aggiunto -. Se mettiamo insieme la politica dei partiti che si organizzano ni modo democratico e la forza del civismo noi possiamo costruire un programma forte. Io sono qui a dare un saluto da sindaco, porterò il mio contributo al partito ma con lo spirito di chi rispetta la decisioni del proprio partito e della propria coalizione”. Nardella ha risposto anche a chi gli chiedeva un commento sul fatto che il movimento Centro abbia deciso di correre da solo: “Vediamo, io penso che un dialogo vada sempre tenuto con tutti – ha detto -. Ovvero con le e nostre forze politiche che sono già nell’esperienza di governo della città e con tutte le forze civiche che non hanno fatto un percorso insieme al Pd ma con le quali è doveroso verificare se c’è una convergenza sui temi”. (ANSA).

