Firenze: picchia figlia 14enne, arrestato

Ha picchiato la figlia 14enne in strada, perché non voleva che uscisse col fidanzato, davanti al ragazzino e ad alcuni passanti, uno dei quali ha chiamato la polizia. Così ieri, a Firenze, un 45enne è stato arrestato dagli agenti della squadra volante per maltrattamenti in famiglia. La ragazzina, ferita a un labbro, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e medicata all’ospedale di Santa Maria Nuova. Secondo quanto appreso, l’uomo, già condannato in via definitiva nel 2016 per maltrattamenti verso la moglie, soffrirebbe di problemi psichiatrici.