A1, fiamme su tetto autogrill: evacuato da vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Firenze e dei distaccamenti di Figline e Firenze Ovest stanno intervenendo in A1, presso l’area di servizio Arno Ovest, al km 329 in direzione sud, per un incendio che ha coinvolto la struttura di copertura dell’autogrill.

L’intervento non è ancora concluso, ma sono stati riaperti il pacheggio e i distributori dell’autogrill; restano chiusi i locali destinati alla ristorazione. Sul posto, spiega il comando regionale dei vigili del fuoco, sono intervenuti sei automezzi e 18 pompieri. Sempre i vigili del fuoco spiegano che al momento non sono segnalate persone coinvolte.

Il rogo, secondo quanto spiegato, è stato contenuto e limitato al solo tetto: nessun pericolo per i vicini impianti di carburante. Sulle cause, tra le ipotesi al vaglio, anche quella che le fiamme siano divampate per un malfunzionamento dell’impianto fotovoltaico installato sulla copertura. Nessun pericolo per i vicini impianti di carburante. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti due pattuglie della polstrada della sottosezione di Battifolle.