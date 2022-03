Firenze, picchia e minaccia la moglie davanti alla figlia: arrestato

Ha picchiato la moglie e poi ha minacciato di ucciderla se avesse chiamato la polizia. Per questo un 37enne è stato arrestato ieri a Firenze per maltrattamenti in famiglia. L’uomo ha cercato di buttarsi dalla finestra, ma è stato bloccato dagli agenti.

Gli agenti della squadra volante sono intervenuti dopo la chiamata della donna, che è riuscita a barricarsi in una stanza della loro casa a Firenze, con la figlia di otto anni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è poi riuscito a sfondare la porta, che si è aperta violentemente colpendo la moglie sulla schiena (il marito della donna avrebbe anche provato a colpirla con una scopa). La polizia ha trovato la donna in lacrime sul pianerottolo di casa e il presunto aggressore che teneva stretto a sé la figlia. All’arrivo dei poliziotti il trentasettenne avrebbe tentato di buttarsi da una finestra, ma è stato bloccato dagli agenti con i quali poi ha ingaggiato una breve colluttazione.

A seguito dell’aggressione la donna ha riportato contusioni giudicate guaribili in cinque giorni. Contusi in modo lieve anche i due agenti intervenuti. In base a quanto accertato, in passato l’uomo, a seguito di alcune denunce presentate dalla moglie, era stato sottoposto al provvedimento dell’allontanamento dalla casa familiare. Tuttavia sarebbe stata poi la donna a tentare di ricomporre la relazione.