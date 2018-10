Firenze, PD: domani ore 11 sit-in per dire SI a opere pubbliche

Si svolgerà davanti al cantiere della stazione Foster, in via Circondaria, con la partecipazione del sindaco Dario Nardella, il sit-in organizzato dal gruppo consiliare Partito Democratico del Comune di Firenze, per dire “sì alle opere pubbliche, per l’occupazione e lo sviluppo della città”.

“Sì alla ripresa immediata dei lavori per la stazione Foster – fa sapere il gruppo consiliare di Firenze – per mettere fine quanto prima alla deprecabile situazione del cantiere, al disagio e incertezze dei lavoratori.”

“Sì alla ripresa dei lavori per il sottoattraversamento, sì alla nuova pista per l’aeroporto di Peretola e al Piano periferie”. Tra le richieste anche “il completamento della rete tramviaria e il collegamento con Bagno a Ripoli” e il “Piano casa”, visto che “servono 400 milioni per le famiglie fiorentine che risiedono nella nostra città”.