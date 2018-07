Firenze: palpeggia turista in discoteca, denunciato

La scorsa notte un 36enne, incensurato, è stato denunciato per violenza sessuale dalla polizia. Avrebbe avvicinato una turista australiana 20enne fuori dai bagni delle donne e poi avrebbe allungato le mani palpeggiandola.

L’episodio è accaduto intorno alle 1,30 in una discoteca nel centro di Firenze. Secondo quanto raccontato dalla giovane turista, l’uomo di origine egiziana e regolarmente residente in Italia, sarebbe prima entrato nel bagno delle donne, poi sarebbe uscito e l’avrebbe aspettata fuori, avvicinandosi non appena è uscita.

A questo punto, approfittando anche dell’assenza di testimoni, le avrebbe rivolto alcune parole in inglese e poi avrebbe allungato le mani toccandole le gambe e cercando di palpeggiarla nella parti intime.

La ragazza è fuggita in lacrime e ha dato l’allarme. Il 36enne è stato bloccato dagli addetti alla sicurezza, che lo hanno accompagnato fuori dal locale e lo hanno trattenuto fino all’arrivo della polizia.