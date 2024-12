Firenze: nuovi disagi per le prove della Vacs e incidente al Piazzale

Nuovi disagi al traffico a Firenze, causati prima da un incidente e poi in conseguenza delle prove tecniche della nuova linea della tramvia a Firenze, la Variante al centro storico (Vacs).

L’incidente si è verificato ieri sera in via Galilei, all’altezza della scalinata di San Miniato: due turiste australiane, madre e figlia di 61 e 28 anni, sono state investiste da un’auto, mentre attraversavano la strada, sembra sulle strisce pedonali. Entrambe sono state portate in codice rosso a Careggi: trauma cranico per entrambe. In conseguenza dell’incidente la direttrice Chiusa direttrice verso piazzale Michelangelo è stata chiusa fino alle 19 circa.

Le prove della Vacs hanno invece causato un’interruzione alla corrente che alimenta le tramvie nella zona della stazione di Santa Maria Novella. Al momento i convogli nella zona, sia della linea T1 che della linea T2, sono fermi: le squadre sono al lavoro per il ripristino del servizio. Molti passeggeri si sono riversati alle fermate dei bus.

Disagi si erano già verificati a fine novembre con quaranta minuti o poco più di intoppo sulle prove di pre-esercizio della Variante al centro storico – la cosiddetta Vacs – mandando in tilt ossia l’asse viario tra Piazza Gaddi e la Fortezza da Basso. In un’area dove transitano molti autobus di Autolinee Toscane che sono stati deviati per il tempo necessario al ripristino del guasto.