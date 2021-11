Firenze, movida: in stato alterato si arrampica su statua Dante

E’ stato portato giù dalla statua con una gru. Proragonista un 24enne di origine senegalese Nel soccorso ferito un poliziotto.

Un 24enne del Senegal si è arrampicato sulla statua monumentale di Dante posta davanti alla basilica di Santa Croce, innazata a Firenze nel 1865, opera commissionata per celebrare il 600/o della nascita (1265) e Firenze Capitale e realizzata da Enrico Pazzi

Il giovane si è arrampicato sul marmo davanti alla folla notturna della movida. Qualcuno dei presenti ha chiamato le forze dell’ordine, anche per lo stato di pericolo del giovane che, per nulla lucido, poteva cadere da diversi metri di altezza e farsi molto male. Altri hanno filmato la scena come fosse il set di un reality e lo hanno messo sui social, a mo’ di souvenir hitech.

L’intervento di polizia e pompieri è stato molto movimentato, anche perché il 24enne non voleva scendere. La polizia ha chiesto l’ausilio dei vigili del fuoco per raggiungerlo sulla statua utilizzando con un cestello elevatore.

Alla fine il giovane si è convinti, ma quando con la gru lo hanno portato giù, all’atto dell’identificazione, il 24enne, secondo la ricostruione della polizia, ha cominciato a dare in escandescenze, causando pure la caduta di un poliziotto, rimasto contuso. Poi è stato affidato al personale del 118 per le cure.

a polizia lo ha denunciato per ubriachezza molesta e per resistenza ma non per danneggiamento perché la statua, almeno dalle prime ispezioni, non risulta che abbia subìto danni.

La scultura di Dante in piazza Santa Croce a Firenze è una delle figure più iconiche del poeta pervenuteci.