Firenze: molesta donna in piazza e poi ferisce Cc, arrestato

Un 46enne tunisino con precedenti penali è stato arrestato dai carabinieri a Firenze per aver importunato e molestato una ragazza e aver opposto resistenza ai militari tanto da ferirne uno.

E’ successo sabato sera a Firenze sui gradini che portano alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. Una 25enne è andata subito dai carabinieri della stazione dell’Arma di piazza della Stazione, i quali sono intervenuti bloccando il 46enne. L’uomo era stato di alterazione psicofisica forse per aver ingerito sostanze alcoliche e dalla ricostruzione dei carabinieri sembra che oltre ad atti osceni diretti alla 25enne, l’abbia accarezzata al volto, quindi come è stato da lei respinto, l’ha minacciata con un coltello gettandole addosso il contenuto di una bottiglia di vino.

Coi carabinieri il 46enne ha avuto una reazione ostile, dicendo loro frasi oltraggiose e opponendo resistenza al punto che prima di essere bloccato ha sgomitato e scalciato tanto da causare una contusione ad uno dei militari. Durante la perquisizione in caserma è risultato in possesso di un paio di forbici e un coltellino multiuso, tutto sequestrato.

Una volta identificato, è stato pure appurato che è irregolare sul territorio italiano e che ha una misura cautelare dell’obbligo di dimora a Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

L’arresto è scattato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale nonché in base al racconto della 25enne denunciato per lesioni personali, minaccia, violenza sessuale,

atti osceni in luogo pubblico, porto di armi od oggetti atti ad offendere. E’ stato trattenuto in camera di sicurezza e domani verrà condotto in tribunale per l’udienza di convalida.