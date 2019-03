Firenze, rafforzate le misure di sicurezza anti-terrorismo

La prefetta di Firenze, Laura Lega, chiede maggiori controlli intorno ai luoghi di culto ed agli obiettivi sensibili, dopo le stragi in Nuova Zelanda e in Olanda.

“Al momento non si registrano segnali di preoccupazione. Resta comunque alta la nostra vigilanza e gli apparati di sicurezza continueranno a monitorare la situazione”. Queste le parole di Laura Lega, prefetta della città di Firenze.

Dichiarazione rilasciata dopo aver preso la decisione di rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza intorno ai luoghi di culto e a potenziali obiettivi sensibili in città in seguito alla strage di Christchurch in Nuova Zelanda, nella quale sono morte cinquanta persone, ed alla sparatoria avvenuta due giorni fa a Utrecht, in Olanda, che ha causato tre morti e cinque feriti.