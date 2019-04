Firenze: manifestazione per giornata mondiale dell’autismo

Si è svolta a Firenze, questa mattina, la manifestazione in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo indetta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007.

Il corteo, partito da Santa Maria Novella alle 9,30 ha proseguito per le vie cittadine fino ad arrivare all’auditorium di Santa Apollonia in via San Gallo. La manifestazione, fanno sapere le associazioni per l’autismo coinvolte: “è un momento per farsi conoscere senza imbarazzi e senza barriere, anche per rivendicare i diritti delle persone con autismo per i quali tutta la comunità può e deve impegnarsi.”

“Per la prima volta che questi temi escono dai teatri – continuano le associazioni -, dalle sale congressi, dai dibattiti televis ivi e vanno incontro alla gente: le storiche strade di Firenze questa volta saranno colorate di blu, il colore dell’Autismo.”

A guidare il corteo, Marco Cavallo la storica scultura, realizzata a Trieste nel 1973, che come quarantasei anni fa fu simbolo della liberazione e della lotta etica, sociale, medica e politica a favore della legge sulla chiusura dei manicomi, oggi si fa portavoce dell’autodeterminazione delle persone con disabilità intellettiva.

Le voci raccolte da Gimmy Tranquillo alla manifestazione stamani.

Per unirsi alla giornata mondiale, al fine di promuovere l’iniziativa dando visibilità simbolica all’evento e come richiesto dal Capo del Corpo, i Vigili del Fuoco della Toscana hanno illuminato di blu (colore simbolo dell’autismo) le proprie sedi di servizio, nella notte tra l’1 e il 2 aprile.