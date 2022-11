Firenze, la voce del popolo oppresso dell’Iran ‘fino alla stratosfera’

Firenze, la popolazione iraniana ha messo in campo varie iniziative per informare e divulgare la situazione del popolo oppresso dell’Iran.

Le iniziative a sostegno del popolo oppresso, dopo ventimila arresti con il rischio di condanna a morte per molti di loro e più di 400 manifestanti uccisi, sono state tante.

Dopo il flash mob in Piazza San Lorenzo, dove è stata posta la bandiera con lo slogan Donna Vita Libertà sopra la statua di Mr Arbitrium e il flash mob in piazza Signoria, dove un gruppo di iraniane e iraniani ha deciso di farsi abbracciare da chiunque fosse solidale, la comunità ha portato la voce del popolo oppresso dell’Iran ‘fino alla stratosfera’.

Al centro del comune dell’Impruneta, in molti si sono radunati per un flash mob che possiamo definire fuori dall’ordinario. Le persone presenti hanno infatti rilasciato un pallone aerostatico che ha raggiunto la quota di 30.000 metri portando con se un messaggio di forza e di speranza.

Al gesto di solidarietà per il popolo oppresso dell’Iran si è unito anche il comune dell’Impruneta, che ha da subito abbracciato l’evento, e l’associazione Zonta International – Empowering Women, che lo ha sponsorizzato.

Le donne e gli uomini dell’Iran di Firenze continueranno nelle prossime settimane a farsi sentire mettendo in atto azioni per sensibilizzare i cittadini sulla situazione drammatica che sta vivendo l’Iran, dove il regime è in bilico e la popolazione necessita di far sentire la propria voce ovunque affinché arrivi alle orecchie della politica.