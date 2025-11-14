Firenze: Hotel Savoy danneggiato nella notte da incendio doloso

Danneggiato “durante la notte nelle parti esterne da un incendio doloso” l’Hotel Savoy di Firenze, in piazza della Repubblica. Lo riporta il Comune di Firenze.

“Vicinanza e solidarietà ai lavoratori, alla direzione e alla proprietà” anche a nome “di tutta la città di Firenze”, e una “ferma condanna per il gravissimo episodio avvenuto nella notte”. Queste le parole dell’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini che si è recato in visita all’ Hotel Savoy. Sul posto è possibile constatare i danni al dehor in strada.

“Fatti come questi non possono accadere, le istituzioni e la comunità civile di Firenze non accettano alcun metodo violento e non l’accetteranno mai”, ha detto ancora l’assessore al direttore dell’albergo Matteo Gentile.

Federalberghi Firenze chiede col presidente Francesco Bechi “più controlli in città contro gli atti vandalici” e di “garantire del centro storico attraverso un più adeguato controllo con l’impiego delle forze dell’ordine, specie laddove si sono manifestati episodi vandalici, di intimidazione e quindi criminosi nei confronti dei residenti e dei turisti”.

“Ci sono zone della città che specie nelle ore serali appaiono particolarmente fragili, esposte di fronte a un accrescersi di atti vandalici, così come accaduto proprio ora all’Hotel Savoy, ma di cui è stata teatro più volte piazza Santa Maria Novella – aggiunge – E’ quanto chiediamo all’amministrazione comunale di Palazzo Vecchio, pronti a un nuovo incontro per individuare le zone ritenute più a rischio, anche se già più volte ci siamo confrontati. Sappiamo quanto già viene fatto e gli impegni presi, ma va detto che è necessario aumentare i controlli, poiché non possiamo far considerare Firenze come una città a rischio, con il rischio di penalizzare chi la vive ma anche l’immagine della destinazione” turistica che essa rappresenta.