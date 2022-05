🎧 Firenze: 'Green Factory' con 14 eventi nel segno della sostenibilità al Giardino dell'Orticoltura Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:02 Share Share Link Embed

A Firenze, a partire dal 21 maggio, arriva la prima edizione di Green Factory, rassegna nel segno della sostenibilità  ideata dall’associazione culturale Heyart e realizzata in collaborazione con il Comune di Firenze (assessorato all’ambiente) e da oltre 20 realtà associative.

In totale saranno 14 gli appuntamenti da maggio a dicembre nel Tepidarium del Roster, all’interno del Giardino dell’orticoltura nel segno dell’economia circolare, della sostenibilità e dell’educazione ambientale.

Il festival Green Factory indaga attraverso eventi multidisciplinari le ‘4R’ dell’economia circolare e dunque ridurre, riutilizzare, riciclare e recuperare. Tra le sezioni quella di DesignLab che ospiterà community di designer, artisti, artigiani e piccoli brand che sviluppano prodotti smart, realizzati con materiali sostenibili e con un minore impatto durante tutto il loro ciclo di vita.

Il 21 maggio ci sarà il talk ‘Moda e sostenibilità , sfide e opportunità per designer indipendenti”, oltre a workshop per bambini (a cura di Francesca Campigli) ‘Le meraviglie della natura-Laboratori di sperimentazione artistica’. Sempre lo stesso giorno è in programma il talk ‘Cambiare insieme per il pianeta’, con Chiara De Luca e Daniele Guadagnolo dell’associazione Change for Planet e il workshop ‘Fast fashion e moda sostenibile’ a cura di Daria Martelli.

Il 22 maggio, giornata mondiale della biodiversità , SlowFood apre il programma con un laboratorio sulla filiera dei Grani Antichi coltivati nei dintorni di Firenze, in collaborazione con Borgo Petriolo. Spazio anche al talk sulle ‘4R’ e a ‘Esperienze genuine, pillole e consigli per una vita sostenibile, dalla campagna alla città ’, a cura di GenuinoZero.

“Non un evento sull’economia circolare ma un vero e proprio festival, che ci accompagnerà per ben otto mesi diventando un percorso formativo all’educazione ambientale e alla sostenibilità ”, ha dichiarato l’assessore all’ambiente di Palazzo Vecchio Cecilia Del Re.